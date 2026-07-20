TUI Aktie
Marktkap. 3,81 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui nach den vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 12,50 auf 12,20 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis des Reiseveranstalters weitgehend unverändert. Wegen der höheren Nettoverschuldung senkte er jedoch das Kursziel./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,72 €
|Abst. Kursziel*:
57,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
7,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,46%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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