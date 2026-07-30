UBS Aktie
Marktkap. 141,12 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 46 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Großbank bis 2028 erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer seien operativ gut aufgestellt und setzten die Integration von Credit Suisse weiterhin erfolgreich um. Zudem sieht der Experte für die Aktien weiteres Bewertungspotenzial, sobald die Unsicherheit über die künftigen Kapitalanforderungen wegfällt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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