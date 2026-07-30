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Symbol UBS

JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

16:31 Uhr
UBS Overweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 46 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Großbank bis 2028 erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer seien operativ gut aufgestellt und setzten die Integration von Credit Suisse weiterhin erfolgreich um. Zudem sieht der Experte für die Aktien weiteres Bewertungspotenzial, sobald die Unsicherheit über die künftigen Kapitalanforderungen wegfällt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Overweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,92 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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