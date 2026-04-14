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Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

08:01 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
49,49 EUR 0,13 EUR 0,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. Die Kosteninflation dürfte im zweiten Halbjahr bei Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wieder zum Thema werden, schrieb David Hayes am Dienstagabend nach der Auswertung aktueller Daten. Für besonders betroffen hält er Henkel und Unilever - auch mit Blick voraus auf 2027./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,50 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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