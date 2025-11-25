Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,58 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht Continental als seinen Top-Reifenwert./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Valeo SA
|08:36
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Valeo SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|08:36
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Valeo SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|08:36
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.23
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
