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Marktkap. 23,31 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
24,39 EUR 1,42 EUR 6,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta finalisierte am Freitagabend seine Schätzungen für die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen mit Blick auf Gespräche mit dem Windturbinenbauer, Konjunkturdaten und den anhaltenden Nahostkrieg finalisiert. Die höheren Energiepreise sprächen für das mittelfristige Wachstum der Dänen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
212,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,91 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
180,78 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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23.03.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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