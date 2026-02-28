Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 23,31 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta finalisierte am Freitagabend seine Schätzungen für die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen mit Blick auf Gespräche mit dem Windturbinenbauer, Konjunkturdaten und den anhaltenden Nahostkrieg finalisiert. Die höheren Energiepreise sprächen für das mittelfristige Wachstum der Dänen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
212,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
180,78 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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