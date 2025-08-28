VINCI Aktie
Marktkap. 64,87 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Im Bereich der Flughafenaktivitäten sei die Entwicklung gemischt und im Autobahngeschäft hätten sich die Geschäfte auf Basis hoher Vergleichszahlen verlangsamt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
117,70 €
|Abst. Kursziel*:
12,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
117,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:01
|VINCI Buy
|UBS AG
|19.08.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
