Volvo (B) Aktie
Marktkap. 66 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 333 auf 374 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen am Dienstagnachmittag an den dynamischeren Auftragseingang des Lkw-Bauers im vierten Quartal 2025 an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
374,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
343,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
8,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
332,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:36
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.