Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
32,76 EUR +0,40 EUR +1,24 %
STU
29,95 CHF +0,40 CHF +1,35 %
BRX
Marktkap. 66 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Goldman Sachs Group Inc.

Volvo AB (B) Buy

13:36 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
32,76 EUR 0,40 EUR 1,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 333 auf 374 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen am Dienstagnachmittag an den dynamischeren Auftragseingang des Lkw-Bauers im vierten Quartal 2025 an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
374,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
343,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
8,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
332,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

13:36 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

