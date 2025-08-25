DAX 24.273 -0,4%ESt50 5.444 -0,8%Top 10 Crypto 15,87 +0,1%Dow 45.282 -0,8%Nas 21.449 -0,2%Bitcoin 94.675 -0,2%Euro 1,1628 +0,1%Öl 68,41 -0,5%Gold 3.374 +0,2%
Volvo (B) Aktie

26,58 EUR -0,11 EUR -0,41 %
STU
296,10 SEK -3,90 SEK -1,30 %
STO
Marktkap. 54,75 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

08:01 Uhr
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

