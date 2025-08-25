Volvo (B) Aktie
Marktkap. 54,75 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
296,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
18,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
296,10 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
18,20%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,43 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:01
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
