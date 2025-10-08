Volvo (B) Aktie
Marktkap. 49,88 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
269,50 SEK
|Abst. Kursziel*:
29,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
269,50 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|18:41
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
