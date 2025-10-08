DAX 24.611 +0,1%ESt50 5.626 -0,4%MSCI World 4.328 -0,6%Top 10 Crypto 16,83 -2,6%Nas 22.918 -0,5%Bitcoin 104.106 -1,9%Euro 1,1567 -0,5%Öl 65,13 -1,4%Gold 3.961 -1,9%
Volvo (B) Aktie

24,31 EUR -0,21 EUR -0,86 %
STU
269,50 SEK -0,10 SEK -0,04 %
STO
Marktkap. 49,88 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

18:41 Uhr
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
269,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
29,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
269,50 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

