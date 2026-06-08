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Volvo (B) Aktie

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28,33 EUR +0,49 EUR +1,76 %
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28,34 EUR +0,52 EUR +1,87 %
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Marktkap. 59,09 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
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WKN 855689

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ISIN SE0000115446

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Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

10:21 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
28,33 EUR 0,49 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Donnerstag den Kapitalmarkttag der Schweden. Ihre Vergangenheit sei bewundernswert, die Präsentation habe ihn aber jetzt nicht gänzlich überzeugt. Es habe keine Konzernziele gegeben, nur einzelne Spartenziele./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
28,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
354,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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