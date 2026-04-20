Volvo (B) Aktie
Marktkap. 62,05 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Im nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Zyklus deute sich mit der Erholung seit Jahresbeginn ein positiver Wendepunkt an, schrieb Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe daher bereits seine Absatzerwartungen für 2026 angehoben. Daimler Truck als größten Profiteur dieser Entwicklung sieht er gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne. Zudem schraubte Kacker seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Daimler Truck und Traton sowie etwas weniger für Volvo an./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
322,80 SEK
|Abst. Kursziel*:
11,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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