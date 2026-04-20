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ISIN SE0000115446

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Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

08:51 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
30,19 EUR 0,14 EUR 0,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Im nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Zyklus deute sich mit der Erholung seit Jahresbeginn ein positiver Wendepunkt an, schrieb Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe daher bereits seine Absatzerwartungen für 2026 angehoben. Daimler Truck als größten Profiteur dieser Entwicklung sieht er gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne. Zudem schraubte Kacker seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Daimler Truck und Traton sowie etwas weniger für Volvo an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
322,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
11,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:51 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 Volvo (B) Buy UBS AG
01.04.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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