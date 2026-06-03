Volvo (B) Aktie
Marktkap. 59,95 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Sein Fokus beim Kapitalmarkttag der Schweden liege auf der Lkw-Marge und dem Nachweis von Fortschritten in den einzelnen Regionen, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung müsse das Gewinnwachstum eine weitere Neubewertung rechtfertigen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,71 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:16
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research