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Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

08:26 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
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Volvo AB (B)
29,26 EUR 0,20 EUR 0,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Jose M Asumendi rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit starken Zahlen des Lkw-Herstellers. Der Auftragsbestand spreche zudem für eine starke Dynamik in der zweiten Jahreshälfte./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
354,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
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11.06.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
11.06.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
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