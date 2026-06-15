Bernstein Research

Vonovia SE Market-Perform

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Bei der Immobiliengruppe Vonovia befinde sich das Verkaufssegment auf einem starken Wachstumspfad./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE