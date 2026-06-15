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Bernstein Research

Vonovia SE Market-Perform

08:16 Uhr
Vonovia SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
20,77 EUR 0,05 EUR 0,24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Bei der Immobiliengruppe Vonovia befinde sich das Verkaufssegment auf einem starken Wachstumspfad./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Market-Perform

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
20,79 €		 Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
20,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,59%
Analyst Name:
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

08:16 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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