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Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

08:11 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,35 EUR 0,08 EUR 0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Trotz des abnehmenden Gegenwinds von der Zinsseite kämen die Aktien des Immobilienkonzerns weiter nicht in Schwung, schrieb Neil Green am Montagabend. Die Talsohle dürfte zwar erreicht sein. Doch für einen nachhaltigen Kursanstieg brauche es Fortschritte mit Blick auf die strategischen Ziele sowie stabilere Zinsaussichten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,16 €		 Abst. Kursziel*:
63,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,59%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

08:11 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Arnd Fittkau, buy
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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