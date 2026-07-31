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JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

09:06 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,64 €		 Abst. Kursziel*:
59,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,74%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

09:06 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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