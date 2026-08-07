JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

04.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Bei Wacker Chemie fürchtet Udeshi durch den Rückgang der chinesischen Preise für Standard-Silikone im Juli Preisdruckdruck im dritten Quartal./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie