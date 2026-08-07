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Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

04.08.26
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
93,75 EUR -1,10 EUR -1,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Bei Wacker Chemie fürchtet Udeshi durch den Rückgang der chinesischen Preise für Standard-Silikone im Juli Preisdruckdruck im dritten Quartal./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
90,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
93,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

07.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.07.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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