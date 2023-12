Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Volkswagen will Transporterfamilie auf E-Antrieb umstellen -- TAG Immobilien zieht für NEL in Stoxx Europe 600 ein -- UBS will in den USA zu Großbanken aufschließen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Freitag deutlich aufwärts. Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Verlauf ausbauen und sogar die Marke von 16.300 Punkten übersteigen. Schlussendlich ging er am Abend 1,12 Prozent stärker bei 16.397,52 Punkten ins Wochenende. Auch der TecDAX war freundlich gestartet und schloss letztlich mit einem Zuwachs um 0,39 Prozent bei 3.209,04 Zählern. Damit setzte sich die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt fort. Die zuletzt sinkenden Inflationszahlen in der Eurozone und in den USA nähren die Hoffnung vieler Anleger, dass der Kampf gegen den Preisanstieg gewonnen ist und die Währungshüter nun bald erste Zinssenkungen beschließen könnten. "Die Märkte sind beiderseits des Atlantiks in Zinssenkungseuphorie", zitierte Reuters die Analysten der Helaba. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen stiegen vor dem Wochenende nochmal. Der EURO STOXX 50 vergrößerte seinen frühen Gewinn und beendete den Freitagshandel letztlich 0,82 Prozent höher bei 4.418,51 Zählern. Nachdem die Preisdaten der Eurozone am Vortag einen Rückgang der Inflation offenbarten, werden am Markt die Hoffnungen groß, das hohe Zinsniveau könnte sich bald wieder abschwächen. Dementsprechend positiv gestimmt waren am Freitag die Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen zeigten sich die Anleger am Freitag zuversichtlich. Der Dow Jones Index schloss erstmals seit Januar 2022 wieder über der 36.000-Punkte-Marke und legte um 0,82 Prozent auf 36.245,50 Zähler zu. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich freundlich und verbesserte sich letztlich um 0,55 Prozent auf 14.305,03 Punkte. Schwach ausgefallene Konjunkturdaten haben am Freitag an er Wall Street die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in den USA befeuert und für steigende Aktienkurse gesorgt. Passend dazu zeigte die jüngste Rally der Anleihekurse keine Anzeichen von Ermüdung, die Marktzinsen gaben also erneut kräftig nach. Die Zehnjahrsrendite liegt mittlerweile bei 4,21 Prozent, verglichen mit einem Jahreshoch knapp unter 5 Prozent Mitte Oktober. Die Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden US-Gewerbe war im November den 13. Monat in Folge geschrumpft, was am Markt als Zeichen für die Wirksamkeit der erfolgten Zinserhöhungen verstanden wurde. Dass es mit den Zinserhöhungen vorbei sein dürfte, dafür kamen auch Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er blieb in Äußerungen bei einem Vortrag zwar vorsichtig und sagte, "es wäre verfrüht, mit Zuversicht schlussfolgern zu wollen, dass wir eine ausreichend restriktive Positionierung erreicht haben, oder darüber zu spekulieren, wann die Geldpolitik gelockert werden könnte". Er sagte aber auch, dass der jüngste Inflationsrückgang und die allmähliche Verlangsamung beim Anstieg der Löhne ein Beweis dafür seien, dass die Zinserhöhungen der Fed erfolgreich seien. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken