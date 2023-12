Vor US-Arbeitsmarktbericht: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- HENSOLDT-Kapitalerhöhung bringt 240 Millionen Euro -- Airbus: Milliardenauftrag von Cathay -- Siemens Energy im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Die jüngste Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Freitag fortsetzen. So eröffnete der DAX hatte am Vortag eine Pause eingelegt und schloss bei 16.628,99 Punkten und damit 0,16 Prozent leichter. Auch der TecDAX bewegte sich nach einem minimal tieferen Beginn in einer engen Range knapp unterhalb der Nulllinie. Mit leichten Verlusten schloss dann auch der deutsche Tech-Index um 0,27 Prozent schwächer bei 3.220,09 Zählern. Am Freitag deutet sich wieder eine bessere Stimmung auf Anlegerseite an. Der DAX zeigt sich vorbörslich höher und bewegt sich damit wieder auf seinen Rekord vom Mittwoch bei 16.727 Punkten zu. Dabei dürfte es die anhaltende Hoffnung auf sinkende Leitzinsen sein, die für eine Fortsetzung der Jahresendrally spricht. Am Nachmittag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für November ein wichtiger Konjunkturtermin auf der Agenda: Ausgerechnet ein zu guter Bericht könne zur Gefahr für die Börse werden, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn ein robuster Arbeitsmarkt könnte die Fed dazu veranlassen, die erste Zinssenkung etwas weiter nach hinten zu verschieben." Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich mit dem Vormonat etwas mehr neu geschaffene Stellen geben wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften etwas höher starten. So startete der EURO STOXX 50 hatte am Vorag 0,21 Prozent tiefer bei 4.473,77 Punkten geschlossen. Vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag dürfte die Stimmung am europäischen Aktienmarkt verhalten positiv sein. Die wichtigen US-Daten könnten dann am Nachmittag für Bewegung sorgen, insbesondere, weil die Märkte doch zuletzt kräftige Zinssenkungen durch die Fed für das kommende Jahr eingepreist hatten. Aktien- und Rentenmarkt könnten daher gleichermaßen negativ auf zu positive Daten reagieren, heißt es bei QC Partners. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich im Donnerstagshandel mit einer etwas festeren Tendenz, besonders Tech-Aktien gewannen an Wert. Der Dow Jones Index stieg etwas fester in die Donnerstagssitzung ein. Anschließend pendelte der Traditionsindex knapp oberhalb der Nulllinie und schloss bei 36.117,38 Stellen (plus 0,17 Prozent). Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es zur Eröffnung deutlicher bergauf. Im weiteren Verlauf blieb der Tech-Index auf grünem Terrain. Bei 14.339,99 Zählern - 1,37 Prozent fester - ging der NASDAQ Composite in den Feierabend. Am Donnerstag fand die Jahresendrally an der Wall Street besonders bei Tech-Werten eine Fortsetzung. Tech-Aktien wie Alphabet oder AMD erfreuten sich dank KI-Zuversicht einiger Beliebtheit und zogen den Tech-Index NASDAQ Composite nach oben. Die Anleger wagten sich jedoch allgemein nicht allzu weit aus der Deckung, steht doch mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag ein äußerst wichtiger Konjunkturtermin an. Die Marktteilnehmer erhoffen sich dadurch frische Impulse hinsichtlich des künftigen Zinskurses der US-Notenbank Fed. Die bereits vorbörslich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gaben hierfür einen ersten Fingerzeig. Sie fielen nahezu wie erwartet ausgefallen und haben den Markt folglich nicht sonderlich bewegt. Ebenso wie am Dienstag die Zahl der offenen Stellen im November und am Mittwoch der ADP-Bericht über den Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft hat auch der Donnerstagsbericht eine Abkühlung des US-Jobmarktes nahegelegt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken