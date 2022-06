Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tiefer erwartet -- Asiatische Indizes uneinheitlich -- Bayer setzt sich in weiterem Glyphosat-Prozess in den USA durch -- Bundesbank erwartet höhere Inflation

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag im Minus erwartet.

In vorbörslichen Indikationen verliert der DAX 0,7 Prozent auf 14.101 Punkte. Am Vortag ging der deutsche Leitindex 1,71 Prozent schwächer bei 14.198,80 Punkten aus dem Handel. Der Auch der TecDAX wird mit Verlusten erwartet: Er zeigt sich vorbörslich um 0,4 Prozent tiefer bei 3.096 Zählern. Sein Schlussstand am Donnerstag: 3.109,58 Zähler (-2,2 Prozent).

Auch am Freitag werden beim deutschen Leitindex Verluste erwartet. Angesichts schwacher US-Vorgaben und vor Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für Mai am Nachmittag dürften sich die Anleger zurückhalten. Die US-Daten zur Inflation werden voller Sorge erwartet. Laut Jeffrey Halley vom Broker Oanda könnten sie bei einem Wert von mehr als 8,4 Prozent zu einer Flucht aus Risiko über alle Anlageklassen hinweg führen - mit Ausnahme des US-Dollar. Liege die Teuerung "nur" bei höchstens 8,2 Prozent, könne indes eine Erleichterungsrally einsetzen, weil dann die Zinserwartungen an die Fed sinken, so Halley gegenüber dpa-AFX.

