Die zuletzt gute Stimmung wurde von Corona-Lockerungen, steigenden Ölpreisen , Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell und der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff angetrieben. Auch der Plan zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft unterstützte diese Tendenz. Zwischenzeitlich nahm die Skepis aber wieder Überhand und Anleger zogen die Bremse wieder an. Die Risiken blieben laut den Experten von Index-Radar außerhalb des jüngsten Schwankungskorridors hoch.

Der DAX notierte zum Handelsstart zunächst deutlich höher. Am Vormittag gab der Leitindex seine Gewinne aber bereits wieder ab, rutschte ins Minus und fiel unter die 11.000-Punkte-Marke, um die er im Verlauf weiter pendelt. Letztlich schaffte der DAX aber noch den Sprung ins Plus und schloss 0,15 Prozent höher bei 11.075,29 Punkten. Auch der TecDAX bewegte sich zunächst auf grünem Terrain, fiel im Verlauf aber unter die Nulllinie. Doch auch er konnte seine Verluste bis zum Handelsschluss wieder wett machen und beendete den Handel 0,46 Prozent stärker bei 3.049,48 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt schaffte bis zum Handelsende den Sprung in die Gewinnzone.

An den Börsen in Europa ging es am Dienstag auf rotes Terrain.

Der EuroSTOXX 50 wies beim Ertönen der Startglocke einen deutlichen Aufschlag aus, konnte seine Gewinne aber nicht halten und rutschte ins Minus. Letztlich stand ein Verlust von 0,32 Prozent auf 2.902,58 Indexeinheiten an der Tafel.

Die Aufmerksamkeit der Anleger galt jüngst erst noch einem potenziellen Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus, weiteren Lockerungen der Beschränkungen und den Aussagen des US-Notenbankchefs Powell - die gute Stimmung vom Vortag setzte sich am Dienstag aber nur kurzzeitig fort, bevor die Kauflaune wieder flöten ging und Anleger teilweise Gewinne mitnahmen.

