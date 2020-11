Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite.

Der DAX eröffnete die Sitzung noch mit einem leichten Minus. Am Vormittag näherte er sich dann jedoch zunächst seinem Vortagesschlusskurs und schaffte schließend den Sprung ins Plus. So verließ er den Handel letztlich mit einem Zuschlag von 0,52 Prozent auf 13.201,89 Zähler. Der TecDAX tendierte ebenfalls höher, nachdem er den Börsentag kaum bewegt begonnen hatte. Der Schlussstand belief sich auf 3.016,94 Punkte (+0,56 Prozent).

Den zunehmenden Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie steht nach wie vor die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff gegenüber. "Nachdem die Fortschritte bei Impfstoffen eingepreist wurden, das Pandemiegeschehen aber eine hohe Dynamik zeigt, fehlen neue Marktimpulse", zitierte dpa Analyst Manfred Bucher aus einem Marktkommentar.

Derweil war der Auftragsbestand der deutschen Industrie, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, im Vergleich zum Vormonat im September um 1,0 Prozent gestiegen.

