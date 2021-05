DAX im Plus erwartet -- im Asien mit unterschiedlichen Vorzeichen -- GRENKE mit testierten Q1-Zahlen -- KB veräußert Lufthansa Papiere -- BMWs Strafe im Kartellverfahren wohl niedriger als erwartet

Der deutsche Leitindex wird zum Ende der Woche mit positivem Vorzeichen erwartet.

Der DAX wird im vorbörslichen Handel mit leichten Aufschlägen erwartet.

Gute Vorgaben von den US-Märkten sollten auch den Deutschen Handel positiv beeinflussen. Anleger sollten sich trotzdem weiterhin auf schwankende Kurse einstellen, da die Inflationssorgen der Anleger noch nicht vom Tisch sind. Wichtig sind am Freitag die Konjunkturdaten der deutschen und europäischen Einkaufsmanager am Vormittag. Am Nachmittag folgt dann der Index für die Kauflaune der europäischen Verbraucher.

