DAX fester erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Musk bekräftigt Teslas Bitcoin-Überzeugung -- STRATEC erwartet mehr Umsatz -- Amadeus FiRe erhöht Gewinnprognose -- Roche profitiert von Corona-Tests

Auch am Donnerstag setzt sich die jüngste Konsolidierung am Aktienmarkt fort. Darüber hinaus steht der Handelstag ganz im Zeichen der EZB, die heute zu einer Sitzung zusammenkommt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte im Vorfeld verkündet, dass es sich um "ein wichtiges Treffen" handele.

Der Handel in Frankfurt dürfte am Donnerstag zulegen.

Die Erholung der letzten Tage dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen: "Sowohl aus den USA als auch aus Asien kommen überwiegend starke Vorlagen", kommentiert ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. Darüber hinaus warten Anleger gespannt auch die EZB-Sitzung am heutigen Donnerstag.

Am Donnerstag stehen die Zeichen in Europa auf Grün.

Die Sorge um die Delta-Variante des Coronavirus befindet sich immer noch im Hinterkopf der Anleger. Der Fokus lag heute aber noch eher auf der gestarteten Berichtsaison. Einige positive Unternehmensergebnisse und die Hoffnungen auf ein gutes und erfolgreiches Quartal hatten die Marktteilnehmer zuletzt optimistischer gestimmt. Die Stimmung an den Aktienmärkten blieb zuletzt auch deswegen gut, weil die Investoren wenig andere Möglichkeiten sehen. Schließlich waren die Renditen der US-Staatsanleihen zuletzt auch immer weiter gefallen, auch wenn sie sich jüngst ein wenig erholen konnten.

Der Dow Jones legte zum Start leicht zu und konnte seine Gewinne anschließend ausbauen. Letztendlich betrug das Plus 0,83 Prozent auf 34.798,00 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete marginal fester und konnte seine Zuschläge im weiteren Handel ebenfalls vermehren. Die Sitzung beendete er dann 0,92 Prozent stärker bei 14.631,95 Zählern.

Während der Handel in Japan am Donnerstag feiertagsbedingt ruht, geht es an den chinesischen Märkten aufwärts.

Am Mittwoch ging es in Tokio für den japanischen Leitindex Nikkei letztlich 0,58 Prozent hoch auf 27.548,00 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite aktuell 0,29 Prozent auf 3.573,00 Stellen zulegen. Für den Hang Seng in Hongkong geht es 1,7 Prozent hoch auf 27.686,92 Zähler.

Der Erholungskurs der letzten Tage setzt sich auch am Donnerstag fort. Damit folgen die asiatischen Börsen den guten Vorgaben aus den USA. Es wird trotz steigender Infektionszahlen weiterhin von einer Erholung der Wirtschaft ausgegangen.

