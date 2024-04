Asiens Börsen mehrheitlich höher -- Meta verdoppelt Gewinn

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Mittwoch letztendlich mit Abgaben.

Der DAX eröffnete kaum höher, zeigte sich aber schon kurz darauf freundlich. Anschließend fiel das Börsenbarometer jedoch in die Verlustzone, wo es den Handel 0,27 Prozent tiefer bei 18.088,70 Punkten beendete. Der TecDAX legte zum Handelsbeginn minimal zu und konnte dann weiter steigen. Zuletzt gewann er noch 0,4 Prozent auf 3.300,42 Einheiten.

Am Mittwoch setzte sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt dank guter Vorgaben aus den USA und Asien zunächst weiter fort. Mit dem ifo-Geschäftsklimaindex stand hierzulande zudem der wohl wichtigste Frühindikator an. Nach zuletzt bereits zwei Anstiegen in Serie verbesserte sich der Index erneut.

