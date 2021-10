DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Facebook erzielt mehr Gewinn -- KION sieht sich nach starkem Quartal auf Kurs bei Jahreszielen -- Michelin, UBS im Fokus

Die fortgesetzte Rekordfahrt der Wall Street hilft auch dem deutschen Leitindex. Im Fokus stehen zunächst weiter die Quartalsberichte der Unternehmen. Aber auch die Themen Inflation und Lieferkettenprobleme sowie die steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern beschäftigten die Anleger weiter, so die Experten der Credit Suisse . Sie bleiben optimistisch, dass der Preisauftrieb sich wieder abschwächst und die Konjunktur weiter brummt.

Die US-Börsen wiesen zum Wochenauftakt grüne Vorzeichen aus.

So hatte der Dow Jones am Montag marginal höher eröffnet und legte anschließend noch etwas zu. Dabei reichte es für eine neue Bestmarke im Handelsverlauf. Zur Schlussglocke zeigte der US-Leitindex dann ein Plus von 0,18 Prozent bei 35.742,92 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seinen anfänglichen Gewinn aus und schloss 0,90 Prozent stärker bei 15.226,71 Zählern.

In dieser Woche stehen die Quartalsberichte der großen US-Tech-Unternehmen an. Schon in der letzten Woche hatten zahlreiche Konzerne ihre Bücher geöffnet und damit positiv überraschen können. So kommentierte Michael Hewson von CMC gegenüber der dpa, wie bemerkenswert es sei, dass die Umsätze weiterhin stark seien, obwohl Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben werden mussten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken