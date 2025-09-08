DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.640 +0,1%
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus
Top News
Das sollten Sie heute an der Börse wissen - GameStop & Oracle warten mit Bilanz auf - Apple Keynote im Blick Das sollten Sie heute an der Börse wissen - GameStop & Oracle warten mit Bilanz auf - Apple Keynote im Blick
Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Keynote

Apple-Aktie: Vorstellung der neuen iPhones erwartet - Rolle der KI im Blick

09.09.25 07:40 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple: Fans erwarten Vorstellung eines neuen iPhones - Rolle der KI im Blick | finanzen.net

Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Apple-Keynote. Dabei wird (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet.

Medienberichten zufolge ergänzt der Konzern die übliche Kombination aus einer Standard- und der besseren Pro-Version um ein weiteres Modell: ein dünneres iPhone, das mutmaßlich den Zusatz "Air" tragen wird. Beim Funktionsumfang soll es zwischen den beiden bisherigen Modellvarianten liegen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.

Das Modell soll demnach mit einer Dicke von rund 5,5 Millimetern spürbar dünner als aktuelle iPhones sein. Ein Kompromiss für das kompakte Design sei allerdings, dass es nur ein Kameraobjektiv haben werde, hieß es bei Bloomberg. Spekulationen über ein solches dünneres iPhone hatte es schon seit einiger Zeit gegeben. Samsung kam Apple in dem Segment mit dem 5,8 Millimeter dicken Modell Galaxy Edge zuvor.

Breitere Kamera-Inse

l

Das nächste iPhone Pro soll Medienberichten zufolge erstmals seit 2020 ein nennenswert neues Aussehen bekommen: Die Kamera-Insel auf der Rückseite soll sich demnach über die Breite des Geräts ziehen. Auch soll der Rahmen wieder aus Aluminium statt Titan bestehen, da es leichter sei und besser Wärme ableite. Während Apple bei den Pro-Geräten zuletzt auf Farb-Akzente verzichtete, sollen es die neue Generation angeblich auch in Orange geben.

Uhr mit Satelliten-Kommunikation

Im September präsentiert der Konzern traditionell auch neue Modelle seiner Computer-Uhr Apple Watch. In diesem Jahr wird unter anderem die nächste Generation der größeren Apple Watch Ultra erwartet, die speziell auf Abenteurer und Extremsportler ausgelegt ist. Sie wird laut Medienberichten unter anderem direkt mit Satelliten kommunizieren können. Am anderen Ende der Preisspanne soll demnach auch das günstigste Modell Apple Watch SE ein Update mit neuen Displays und Chips bekommen.

Neue AirPods Pro

Den Bloomberg-Informationen zufolge soll es bald auch ein neues Modell der Ohrhörer AirPods Pro geben. Der Konzern testete demnach einen Sensor zur Pulsmessung in den Geräten. Apple arbeite auch an einer Funktion, mit der die Ohrhörer in der Lage sein sollen, Unterhaltungen der Nutzer in Echtzeit zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen.

Welche Rolle spielt KI?

Das iPhone ist seit Jahren das mit Abstand wichtigste Produkt von Apple. Rivalen wie Samsung und Google (Alphabet C (ex Google)) setzten zuletzt stark darauf, ihre Konkurrenz-Modelle mit vielen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz als persönlichen Alltags-Assistenten zu vermarkten. Apple unterdessen musste die mit Hilfe von KI personalisierte nächste Generation der Assistenzsoftware Siri auf das kommende Jahr verschieben. Das vorherige iPhone 16 hatte Apple noch verstärkt mit einem Fokus auf KI-Funktionen beworben.

/so/DP/zb

CUPERTINO (dpa-AFX)

In eigener Sache

