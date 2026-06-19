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DZ BANK

1&1 Halten

12:21 Uhr
1&1 Halten
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 beim fairen Wert von 24 Euro auf "Halten" belassen. Karsten Oblinger sah seine Erwartungen durch den Bericht nach dem ersten Quartal und dem Ausblick bestätigt, wie er am Montag anlässlich der erneuten Herausnahme aus dem TecDax schrieb. Der Mobilfunkanbieter könnte mittelfristig eine zentrale Rolle bei einer möglichen Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes spielen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Halten

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
20,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
20,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

12:21 1&1 Halten DZ BANK
21.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
14.05.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 1&1 Neutral UBS AG
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