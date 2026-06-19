1&1 Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 beim fairen Wert von 24 Euro auf "Halten" belassen. Karsten Oblinger sah seine Erwartungen durch den Bericht nach dem ersten Quartal und dem Ausblick bestätigt, wie er am Montag anlässlich der erneuten Herausnahme aus dem TecDax schrieb. Der Mobilfunkanbieter könnte mittelfristig eine zentrale Rolle bei einer möglichen Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes spielen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Halten
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
20,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
20,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|12:21
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12:21
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
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|Bernstein Research
|26.03.25
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|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|12:21
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital