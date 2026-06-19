DZ BANK

1&1 Halten

12:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 beim fairen Wert von 24 Euro auf "Halten" belassen. Karsten Oblinger sah seine Erwartungen durch den Bericht nach dem ersten Quartal und dem Ausblick bestätigt, wie er am Montag anlässlich der erneuten Herausnahme aus dem TecDax schrieb. Der Mobilfunkanbieter könnte mittelfristig eine zentrale Rolle bei einer möglichen Konsolidierung des deutschen Telekommunikationsmarktes spielen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG