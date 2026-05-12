1&1 Aktie
22,60 EUR +0,10 EUR +0,44 %
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
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1&1 Neutral
12:21 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,60 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mobilfunker weise stabile Trends auf, schrieb Polo Tang am Dienstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
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Zusammenfassung: 1&1 Neutral
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,55 €
|Abst. Kursziel*:
13,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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