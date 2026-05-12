UBS AG

1&1 Neutral

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,60 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mobilfunker weise stabile Trends auf, schrieb Polo Tang am Dienstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG