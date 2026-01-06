DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,88 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

59,66 EUR +0,60 EUR +1,02 %
STU
55,52 CHF -0,02 CHF -0,04 %
BRX
Marktkap. 115,13 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

08:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
59,66 EUR 0,60 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Bei den Brauereien rechnet sie mit einem schwachen Jahresende, aber ermutigenden Signalen für das neue Jahr. Imperial Brands, Carlsberg, Heineken und AB Inbev gehören auch insgesamt zu ihren Branchenfavoriten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

