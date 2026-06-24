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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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94,30 EUR +0,78 EUR +0,83 %
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94,26 EUR +0,18 EUR +0,19 %
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ABB (Asea Brown Boveri) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 167,54 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

08:56 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
94,30 EUR 0,78 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Zahlen am 16. Juli dürften ein weiteres gutes Quartal des Technologiekonzerns belegen, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine weiter starke Nachfrage im Rahmen des guten Umfelds für Rechenzentren sollte erneut für positive Überraschungen im Bereich Elektrifizierung sorgen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
70,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
86,58 CHF		 Abst. Kursziel*:
-19,15%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
18.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
05.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
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