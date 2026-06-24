ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 167,54 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Zahlen am 16. Juli dürften ein weiteres gutes Quartal des Technologiekonzerns belegen, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine weiter starke Nachfrage im Rahmen des guten Umfelds für Rechenzentren sollte erneut für positive Überraschungen im Bereich Elektrifizierung sorgen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
86,58 CHF
|Abst. Kursziel*:
-19,15%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital