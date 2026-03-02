adidas Aktie
Marktkap. 27,02 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege klar unter den Erwartungen und den Ansprüchen der Herzogenauracher, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Die Margenentwicklung sollte für Diskussionen sorgen unter den Anlegern, die sich aber über die Vertragsverlängerung des Konzernchefs freuen dürften./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
138,40 €
|Abst. Kursziel*:
58,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
137,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,48%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
