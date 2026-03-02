DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,8%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.819 +1,3%Bitcoin 63.084 +7,2%Euro 1,1640 +0,2%Öl 81,41 -0,7%Gold 5.134 +0,9%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, adidas, Bitcoin im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
CrowdStrike-Aktie verbucht Gewinne: Rückkehr in die schwarzen Zahlen geglückt CrowdStrike-Aktie verbucht Gewinne: Rückkehr in die schwarzen Zahlen geglückt
adidas Aktie

141,65 EUR -7,00 EUR -4,71 %
STU
Marktkap. 27,02 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

21:16 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas nach Geschäftszahlen und Ausblick von 220 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Insgesamt hätten die Anleger des Sportartikelherstellers verhalten auf die angekündigte Verzögerung bei der Margenerholung reagiert, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür dürfe sein, dass der Markt dies gegen die Selbstverpflichtung des Managements hinsichtlich eines langfristigen Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich abgewogen habe. Die Telefonkonferenz habe weitere Details zu diesem Optimismus geliefert./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,90 €		 Abst. Kursziel*:
33,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,13%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
218,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

21:16 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 adidas Buy Deutsche Bank AG
10:41 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

