adidas Aktie
Marktkap. 27,91 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem starken, von der Fußball-WM getriebenen Wachstum machten sich Anleger bei dem Sportartikelkonzern weiterhin Sorgen um die spätzyklischen Branchentrends und die Marketingaktivitäten der Konkurrenz, schrieb Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Neutral
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
163,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
165,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
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