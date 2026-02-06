JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Halbjahr mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsabwickler habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, während der Ausblick auf das Jahr 2026 unter dem Analystenkonsens liege, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Das Unternehmen bleibe aber eins von extrem hoher Wachstumsdynamik./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

