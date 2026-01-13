DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie
Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,40 EUR -0,48 EUR -1,42 %
STU
30,98 CHF -0,46 CHF -1,48 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,38 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANT0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011794037

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

12:31 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
33,40 EUR -0,48 EUR -1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Anders als erwartet hätten die Konkurrenten Tesco und Sainsbury ihre Ergebnisziele für 2026 bestätigt und nicht angehoben, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Markt bleibe wettbewerbsintensiv. Die Ahold-Delhaize-Aktie erscheine angesichts der hohen Erwartungen und gleichzeitigen Ausblicksrisiken teuer./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
33,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
33,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

12:31 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
RSS Feed
Ahold Delhaize (Ahold) zu myNews hinzufügen