Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,38 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Anders als erwartet hätten die Konkurrenten Tesco und Sainsbury ihre Ergebnisziele für 2026 bestätigt und nicht angehoben, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Markt bleibe wettbewerbsintensiv. Die Ahold-Delhaize-Aktie erscheine angesichts der hohen Erwartungen und gleichzeitigen Ausblicksrisiken teuer./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
33,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
33,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|12:31
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research