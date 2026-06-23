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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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34,94 EUR +0,16 EUR +0,46 %
STU
32,14 CHF -0,02 CHF -0,05 %
BRX
finanzen.net zero
Ahold Delhaize (Ahold) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 29,93 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:01 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
34,94 EUR 0,16 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
34,91 €		 Abst. Kursziel*:
-31,05%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,11%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.05.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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