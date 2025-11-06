AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,09 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Fluggesellschaft in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "ein durchwachsenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld"./tih/ag
Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,77 €
|Abst. Kursziel*:
12,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,95%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
