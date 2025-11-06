DAX 23.518 -0,9%ESt50 5.564 -0,9%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,45 -3,7%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1556 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.998 +0,5%
AIR France-KLM Aktie

10,01 EUR -1,64 EUR -14,05 %
STU
9,72 EUR -0,40 EUR -3,94 %
GVIE
Marktkap. 3,09 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
AIR France-KLM Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Fluggesellschaft in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "ein durchwachsenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,77 €		 Abst. Kursziel*:
12,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,95%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

12:06 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
10:36 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:01 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
06.11.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Bilanz im Blick IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
finanzen.net Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
dpa-afx Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
