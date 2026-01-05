DAX 24.949 +0,3%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.487 +0,2%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.185 +0,0%Euro 1,1715 -0,1%Öl 62,18 +0,7%Gold 4.471 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 adidas A1EWWW ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen kaum bewegt erwartet -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Bayer-Aktie dreht dennoch ins Minus: Sevabertinib erhält Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China Bayer-Aktie dreht dennoch ins Minus: Sevabertinib erhält Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
12,13 EUR +0,33 EUR +2,75 %
STU
11,32 CHF +0,36 CHF +3,30 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,22 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

14:46 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
12,13 EUR 0,33 EUR 2,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,11 €		 Abst. Kursziel*:
-5,04%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
12,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

14:46 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Sicherheitslandung Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Lufthansa-Aktie fester: 100-Jahre-Feier steht bevor
finanzen.net Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa, Air France-KLM und IAG können für portugiesische Airline TAP bieten
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
TraderFox Air France-KLM: JPMorgan sieht bessere Bedingungen im Langstreckenbereich und Margenpotenzial!
finanzen.net Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben
dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
finanzen.net AIR France-KLM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen