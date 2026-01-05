AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,22 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,11 €
|Abst. Kursziel*:
-5,04%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
