AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,16 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe mit ihren Resultaten für das vierte Quartal ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zum Start in das neue Jahr gebe es aber etwas Gegenwind./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
13,27 €
|Abst. Kursziel*:
-13,31%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
12,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,59%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
