DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
AIR France-KLM Aktie

12,58 EUR +0,96 EUR +8,26 %
STU
11,47 CHF +0,94 CHF +8,89 %
BRX
Marktkap. 3,16 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
RBC Capital Markets

AIR France-KLM Sector Perform

10:36 Uhr
AIR France-KLM Sector Perform
AIR France-KLM
12,58 EUR 0,96 EUR 8,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe mit ihren Resultaten für das vierte Quartal ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zum Start in das neue Jahr gebe es aber etwas Gegenwind./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
13,27 €		 Abst. Kursziel*:
-13,31%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
12,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,59%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

10:36 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
09:56 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Höhere Ticketpreise Air France-KLM-Aktie zweistellig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - Fokus auf teurere Tickets Air France-KLM-Aktie zweistellig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - Fokus auf teurere Tickets
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Fraport-Aktie: Hunderte Statisten testen Ablauf im neuen Terminal
dpa-afx Fraport-Aktie unbeeindruckt: Frankfurts neues Passagier-Terminal in Kürze
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
dpa-afx Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
dpa-afx Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fluid shortage fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Business Times Air France-KLM halts Dubai, Riyadh flights on geopolitical risks
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
