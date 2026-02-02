DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.584 +0,3%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.238 +0,0%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1904 -0,1%Öl 68,89 -0,4%Gold 5.025 -0,7%
AIXTRON Aktie

AIXTRON Aktien-Sparplan
22,47 EUR +1,47 EUR +7,00 %
STU
Marktkap. 2,29 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

08:01 Uhr
AIXTRON SE Buy
AIXTRON SE
AIXTRON SE
22,47 EUR 1,47 EUR 7,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 18,20 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, denen eine Beschleunigung bevorstehe, schrieb Om Bakhda am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Steigende Investitionen der Hyperscaler in ihre Cloud-Dienste und Signale, dass Netzwerkunternehmen ihre Ausgaben vorziehen, stärkten die Umsatzaussichten von Aixtron im Bereich Optoelektronik für 2026 und auch 2027. Hinzu komme das mittelfristig ohnehin spannende Narrativ für GaN-Leistungselektronik und weniger Risiken im Bereich Siliziumkarbid (SiC). Insgesamt sieht Bakhda eine gute Ausgangslage für eine Neubewertung der Aktien./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,03 €		 Abst. Kursziel*:
28,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,16%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:01 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

