AIXTRON Aktie

23,89 EUR -0,21 EUR -0,87 %
STU
Marktkap. 2,72 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

09:31 Uhr
AIXTRON SE Buy
AIXTRON SE
23,89 EUR -0,21 EUR -0,87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Sparte Optoelektronik habe sich gut entwickelt, schrieb Om Bakhda in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das habe zur Folge, dass der Umsatz um acht Prozent über der Konsensschätzung liegt. Auch den Auftragseingang wertete der Experte als stark./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,39 €		 Abst. Kursziel*:
15,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:31 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu AIXTRON SE

Dow Jones Auch Umsatz geringer AIXTRON-Aktie tiefrot: Unveränderte Dividende trotz geringeren Gewinns AIXTRON-Aktie tiefrot: Unveränderte Dividende trotz geringeren Gewinns
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Vormittag tief
StockXperts Aixtron: Der KO-Schlag für die Rally
dpa-afx Aixtron blickt vorsichtig auf 2026 - Personalabbau
EQS Group EQS-News: AIXTRON mit robustem Ergebnis in herausforderndem Marktumfeld
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag mit Abschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
