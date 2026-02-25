AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,72 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Sparte Optoelektronik habe sich gut entwickelt, schrieb Om Bakhda in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das habe zur Folge, dass der Umsatz um acht Prozent über der Konsensschätzung liegt. Auch den Auftragseingang wertete der Experte als stark./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,39 €
|Abst. Kursziel*:
15,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.