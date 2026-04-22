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Symbol AKZOF

Goldman Sachs Group Inc.

Akzo Nobel Neutral

08:31 Uhr
Akzo Nobel Neutral
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 54 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee an die Ergebnisse des Lackekonzerns im ersten Quartal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
53,06 €		 Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
52,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:31 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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