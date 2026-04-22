Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,16 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 54 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee an die Ergebnisse des Lackekonzerns im ersten Quartal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
53,06 €
|Abst. Kursziel*:
-0,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
52,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|08:31
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
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|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
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|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|08:31
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.