NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Die Ausgaben tendierten hin zu Alphabet. Er sieht gewisses Überraschungspotenzial für das erste Quartal./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 344,40
|Abst. Kursziel*:
16,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 343,64
|Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 386,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
