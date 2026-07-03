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Alstom Aktie

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16,32 EUR +0,35 EUR +2,19 %
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15,22 CHF +0,44 CHF +2,95 %
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Marktkap. 7,41 Mrd. EUR

KGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
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Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:01 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
16,32 EUR 0,35 EUR 2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Juli habe er seine Schätzungen noch einmal an Wechselkursveränderungen, Großaufträge sowie Vorab-Aussagen des Zugherstellers angepasst, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seinem Ausblick. Alstom sei eine klare Turnaroundstory, und im Fokus sollten Aussagen zu Bilanz sowie zur Umsetzung der Unternehmensstrategie stehen. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,11 €		 Abst. Kursziel*:
73,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,62%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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