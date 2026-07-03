Alstom Aktie
Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Juli habe er seine Schätzungen noch einmal an Wechselkursveränderungen, Großaufträge sowie Vorab-Aussagen des Zugherstellers angepasst, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seinem Ausblick. Alstom sei eine klare Turnaroundstory, und im Fokus sollten Aussagen zu Bilanz sowie zur Umsetzung der Unternehmensstrategie stehen. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,11 €
|Abst. Kursziel*:
73,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,62%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Alstom Neutral
|UBS AG