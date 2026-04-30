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Marktkap. 1,76 Mrd. EUR

KGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
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WKN A2YNT3

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Symbol ALZCF

Jefferies & Company Inc.

Alzchem Group Buy

08:01 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
165,80 EUR -8,80 EUR -5,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Spezialchemie habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Mit höheren Inputkosten könne Alzchem umgehen und sie weitgehend weiterreichen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,70 €		 Abst. Kursziel*:
20,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
192,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.04.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG achieves record year in 2025: once again, record figures for sales and EBITDA thanks to proven focus on specialty chemicals and ingredients
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