Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,76 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Fehlen kurzfristiger Kurstreiber könnte eine deutliche Neubewertung des Spezialchemie-Unternehmens begrenzen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten die starke Nachfrage, die Preisstabilität sowie die Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Kreatin und Nitroguanidin für eine hervorragende Visibilität der Erträge./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
158,50 €
|Abst. Kursziel*:
26,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
156,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
216,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alzchem Group AG
|17:51
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:51
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:51
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.