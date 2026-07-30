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Jefferies & Company Inc.

Alzchem Group Buy

17:51 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Fehlen kurzfristiger Kurstreiber könnte eine deutliche Neubewertung des Spezialchemie-Unternehmens begrenzen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten die starke Nachfrage, die Preisstabilität sowie die Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Kreatin und Nitroguanidin für eine hervorragende Visibilität der Erträge./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
158,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
156,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

17:51 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
14:11 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
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