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Apple Aktie

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Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
241,00 EUR -1,00 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Erhöhungen seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Zwar sei der Anstieg der Speicherchip-Kosten in den letzten Jahren beispiellos gewesen, doch er sei eher davon ausgegangen, dass der Technologiekonzern mehr Ausgleichsmöglichkeiten finden und das Ausmaß der Preiserhöhungen so begrenzen könnte./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 275,15		 Abst. Kursziel*:
18,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 276,30		 Abst. Kursziel aktuell:
17,63%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 305,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

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