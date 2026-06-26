Apple Aktie
Marktkap. 3,79 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Erhöhungen seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Zwar sei der Anstieg der Speicherchip-Kosten in den letzten Jahren beispiellos gewesen, doch er sei eher davon ausgegangen, dass der Technologiekonzern mehr Ausgleichsmöglichkeiten finden und das Ausmaß der Preiserhöhungen so begrenzen könnte./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 275,15
|Abst. Kursziel*:
18,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 276,30
|Abst. Kursziel aktuell:
17,63%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 305,65
*zum Zeitpunkt der Analyse
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