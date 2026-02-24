AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,24 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege beim Absatz leicht über den Erwartungen, schrieb James Tate am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Die Profitabilität treffe am oberen Rand der Zielspanne den Marktkonsens./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
19,18 €
Abst. Kursziel*:
103,34%
Rating vorher:
Buy
Kurs aktuell:
17,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
124,14%
|
Analyst Name:
James Tate
KGV*:
-
Ø Kursziel:
36,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|11:56
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|10:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
