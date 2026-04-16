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Symbol AXAHF

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

16:01 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
42,75 EUR 0,44 EUR 1,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine um bis zu 3 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,34 €		 Abst. Kursziel*:
11,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

16:01 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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